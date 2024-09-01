News.az
News
Latakia
Tag:
Latakia
Syrian forces move into coastal cities after violent clashes
29 Dec 2025-04:55
More than 100 protesters detained in Syria
29 Dec 2025-02:00
Alawite rebellion? Syria’s uprising sparks fears of a full-scale war
12 Mar 2025-11:20
Syria civilian death toll rises to 830 in clashes
10 Mar 2025-00:55
Over 70 killed in deadly clashes between Syrian forces and Assad loyalists
07 Mar 2025-11:13
Three civilians killed in mine explosion in Syria's Latakia
03 Mar 2025-19:14
Russian forces maintain operations at Syria's Khmeimim Air Base
16 Dec 2024-11:19
Syrian opposition takes control of Tartus hosting Russian base
09 Dec 2024-11:46
Iran starts evacuating diplomats, military personnel from Syria
07 Dec 2024-09:42
