Novorossiysk
Tag:
Novorossiysk
4.8-magnitude earthquake hits Russia’s Krasnodar
10 Feb 2026-09:25
Drone strikes hit oil tankers at Black Sea terminal
13 Jan 2026-15:12
Ukraine hits landing ship and oil infrastructure in strike on Novorossiysk -
VIDEO
25 Nov 2025-14:40
Russians report drone attack in Ryazan, fire near oil refinery
15 Nov 2025-09:59
Emergency declared in Novorossiysk after overnight drone attack
14 Nov 2025-16:15
Drone attack on Novorossiysk kills 2, injures 6
24 Sep 2025-16:31
Two dead, three injured in Ukrainian drone attack on Novorossiysk -
VIDEO
24 Sep 2025-15:18
Ukrainian naval drone explosion kills five Russian divers in Novorossiysk Bay
22 Aug 2025-12:05
